"Я думаю, Дэвид Бекхэм – человек с большим сердцем. Кроме того, что он задонатил, он дал возможность в своем Instagram говорить о наших героях, медиках. Девочка из Харькова, она врач наш, которая спасала детей. Это действительно такие героические поступки. Я, конечно, поблагодарю его за это все. У меня есть с Бекхэмом личные отношения, мы давно дружим, общаемся. Поэтому те люди, которые поддерживают Украину, которые понимают, таких очень много.

Бекхэм отдал свою страницу в Instagram украинке, освещающей работу врачей в Харькове

Очень приятно, что именно известные люди помогают. Мы видели, какое количество европейских звезд музыки, кинематографа, спорта приезжало сюда в Украину. Наши украинские звезды также включились с первых дней войны в поисках средств. Каждый из них показал свою инициативу. Я с такой гордостью на это смотрел. Мне очень приятно за нашу страну, нацию, которая объединилась в этот момент", – поделился Шевченко в программе Бомбардир.

Напомним, Дэвид Бекхэм предоставил украинскому врачу Ирине доступ к своей странице в Instagram, чтобы та показала, как работает в одной из больниц Харькова с младенцами. Украинка также закрепила ссылку, согласно которой подписчики Бекхэма (71,4 млн человек) смогут отправить средства в фонд UNICEF.

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