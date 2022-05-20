"Я нахожусь сейчас не в терробороне, я уже нахожусь в ВСУ. Просто выбрал время, попросил своего командира отпустить хотя бы на несколько часов, чтобы посмотреть футбол, только поэтому. То, что я сейчас надел костюм – я просто не хотел ехать в военной форме по городу. Я просто выехал посмотреть футбол, и снова в расположение.

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Поеду ли в какую-то точку, если будет вызов? Конечно. А почему нет? Я – военнообязанный человек. Пошел с первых дней, я буду со страной до конца, пока будет продолжатся война.

Я надеюсь, она скоро закончится в нашу пользу, и мы будем все радоваться, улыбаться. И как говорится, будем пить и пить, и отмечать очень долго", – рассказал Алиев в эфире Денисов Time.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны в Украине уроженец российского Хабаровска пошел в терроборону Киева.

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