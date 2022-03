Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор – имеет. Следовательно, это уже одинадцатая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



22:00. Евгений Селезнев выдвинул единственное требование к россиянам для завершения войны. "Мне плевать, что с моим домом! Я волнуюсь за свою страну", – эмоционально заявил экс-форвард сборной Украины.

20:40. "Тимощуку не писал и не собираюсь – тряпка какая-то": Александр Алиев снова уничтожил бесхребетного раба России.

19:45. Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram украинке, освещающей работу врачей в Харькове. Более 70-ти миллионов человек смогут увидеть преступления россиян в Украине.

19:00. Украинские клубы могут пропустить еврокубковый сезон 2022/23 – неприятный прогноз юриста.

18:33. Екатерина Монзуль вышла работать на матч Серии А с украинским флагом – команды устроили безумие с 7 голами.

18:00. "Им плевать на нас". Евгений Селезнев считает, что ФИФА не даст Украине прямую путевку на чемпионат мира.

16:15. Остап Маркевич требует у западных партнеров Украины закрыть небо: "В Мариуполе гибнут дети и мирные граждане".

15:30. "Более недели спали на полу в коридоре": хавбек Металлиста 1925 – о бегстве из Харькова.

14:55. Швеция боится играть в Польше матч отбора на ЧМ-2022 из-за близости к российско-украинской войне. Странное предостережение, учитывая, что из Хожува до украинской границы 350 километров.

14:25. Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко рассказал историю спасения своей тети из Северодонецка, которое Россия ежедневно бомбила по 4-5 часов.

13:45. Ультрас Динамо получил звание "Героя Украины". Легендарный командир полка "А" получил эту высшую награду за мужество и эффективные действия по защите Мариуполя.

13:30. Игроки Динамо совершили очень полезное приобретение для разведывательного батальона. Просьба от военных была передана капитану "бело-синих" Сергею Сидорчуку, который оперативно связался со своими одноклубниками.

12:50. Звезда Шахтера определилась с будущим клубом, но трансфер могут сорвать европейские гранды. Решающим в этом вопросе должно стать решение руководства лиг о разрешении или запрете регистрации футболистов с востока Европы посреди сезона.

12:20. "Мы – украинцы, мы никогда не сдадимся, не будем жить по чужим, насильственно насаждаемым правилам. Хочется, чтобы это все быстрее закончилось. Тогда мы снова построим наши города и будем жить мирной, счастливой жизнью": голкипер Шахтера эмоционально высказался по поводу нападения России на нашу страну.

11:55. Норвич запустил аукцион для сбора денег для Украины – уникальные лоты от игроков "канареек".

11:40. Роман Абрамович все еще может сорвать продажу Челси. Владелец лондонского клуба не заинтересован в предложениях из США и Великобритании после того, как обе страны ввели санкции против российских олигархов.

