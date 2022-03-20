"Я одним из последних игроков Металлиста 1925 покинул Харьков. После того, как я уехал, связался со всеми футболистами, и они были уже в безопасных местах. Если такие в Украине, конечно, остались.

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Как все начиналось? Думал, что снится страшный сон. Не верилось, что в 21 веке нас могут разбудить выстрелы и взрывы. Мы были с девушкой на съемной квартире, и сразу поняли, что надо собирать вещи. До последнего надеялись, что этот ужас прекратится, поэтому из Харькова сразу не уехали.

Собрались с моей и ее семьей на одной квартире поближе к центру города, и сидели там около 10-ти дней (уже точно и не помню). Но когда прилетело к зданию ОГА, поняли: "Время бежать". К вечеру вроде бы все стихло, и мы немного успокоились. Все же это не так просто – покинуть родной город. Но потом два снаряда упали метрах в двухстах от нашего дома. Дрожали стены, и это был сигнал. Сначала все думали, что идет обстрел военных объектов, но в центре Харькова их и в помине нет. Помогало, что нас было много.

Первые дни мы спускались в подвал во время каждой тревоги, но потом один военный объяснил нам, что поскольку живем на первом этаже, дома будет безопаснее. Мы заклеили все окна, а сами разместились в коридоре. Там и спали.

Как уезжали из Харькова? Около пяти утра отправились на железнодорожный вокзал, а в поезд, который направлялся во Львов, попали примерно через 12 часов. Дорога была еще тем испытанием. Кто-то посчитал, что в нашем вагоне поместилось 120 человек. Плюс животные – собаки, кошки.

В конце концов, остановились в Луцке. В этом вопросе мне помогли руководители нашего клуба – Андрей Неделин и Юрий Данченко. Здесь много моих футбольных друзей. Звонили и представители штаба молодежной сборной, предлагали принять в Полтаве.

Первые мысли с утра — сделать что-то полезное для людей и страны. У нас тут есть свой неофициальный гуманитарный штаб, который возглавляет жена Валеры Бондаря. Собираем какие-то средства, она производит закупки и отправляет помощь в Харьков, Бучу и другие места.

Раньше я следил за результатами матчей чемпионата России, но теперь – извольте. Для меня их футбол умер. И не только футбол", – сказал Крыськив в комментарии Zbirna.com.

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