"Роберто всегда знал, что я хочу тренировать. В октябре 2019 года, когда он попросил меня сотрудничать, я ответил согласием.

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Это были два с половиной увлекательных года в Сассуоло и Шахтере, я многому научился, всегда буду благодарить его. Мы бы хотели продолжать работать вместе, но у меня есть свои цели и амбиции, он знает об этом. Уже сказал ему, что в конце этого сезона ухожу. Если бы у меня был шанс, то тоже хотел бы поехать за границу", – заявил Бьянко в эфире TMW Radio .

Заметим, 44-летний специалист присоединился к команде Де Дзерби еще в Сассуоло, а затем переехал вместе с ним в Шахтер. В донецком клубе Паоло был тренером по технике.

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