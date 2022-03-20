– Как вы думаете, когда закончится война?

– Когда мозги появятся у тех, кто сошел с ума и подумал, что наша Украина принадлежит им. Я все еще шокирован их поступком. Это не просто бесчеловечно, это животный поступок. И то, животные чище, чем они. Никогда не мог представить, что у этих людей нет души. Они просто взяли и напали на соседей: убивают детей, расстреливают дома. Они сошли с ума.

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– Что сейчас с вашим домом?

– Мне плевать, что с моим домом! Я волнуюсь за свою страну. Мой дом – это Украина! – заявил Селезнев в интервью Fanday.

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