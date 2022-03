Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже одинадцята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



Попередня публікація: Росія напала на Україну: тимчасова домівка Динамо, Шаблій згорнув роботу в Росії, футболісти допомагають армії

22:00. Євген Селезньов висунув єдину вимогу до росіян для завершення війни. "Мені начхати, що з моїм будинком! Я хвилююся за свою країну", – емоційно заявив екс-форвард збірної України.

20:40. "Тимощуку не писав і не збираюсь – ганчірка якась": Олександр Алієв знову знищив безхребетного раба Росії.

19:45. Девід Бекхем віддав свою сторінку в Instagram українці, яка висвітлює роботу лікарів у Харкові. Більше 70-ти мільйонів людей зможуть побачити злочини росіян в Україні.

19:00. Українські клуби можуть пропустити єврокубковий сезон 2022/23 – неприємний прогноз юриста.

18:33. Катерина Монзуль вийшла працювати на матч Серії А з українським прапором – команди влаштували божевілля із 7 голами.

18:00. "Їм начхати на нас". Євген Селезньов вважає, що ФІФА не дасть Україні пряму путівку на чемпіонат світу.

16:15. Остап Маркевич вимагає у західних партнерів України закрити небо: "У Маріуполі гинуть діти та мирні громадяни".

15:30. "Більше тижня спали на підлозі в коридорі": хавбек Металіста 1925 – про втечу з Харкова.

14:55. Швеція боїться грати в Польщі матч відбору на ЧС-2022 через близькість до російсько-української війни. Дивна пересторога, зважаючи, що з Хожува до українського кордону 350 кілометрів.

14:25. Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко розповів історію порятунку своєї тітки із Сєвєродонецька, яке Росія щодня бомбардувала по 4-5 годин.

13:45. Ультрас Динамо отримав звання "Героя України". Легендарний командир полку "А" був відзначений найвищою нагородою за мужність та ефективні дії щодо захисту Маріуполя.

13:30. Гравці Динамо зробили дуже корисне придбання для розвідувального батальйону. Прохання від військових було передано капітану "біло-синіх" Сергію Сидорчуку, який оперативно сконтактувався зі своїми одноклубниками.

12:50. Зірка Шахтаря визначився з майбутнім клубом, але трансфер можуть зірвати європейські гранди. Вирішальним у цьому питанні має стати рішення керівництва ліг про дозвіл чи заборону реєстрації футболістів зі сходу Європи посеред сезону.

12:20. "Ми – українці, ми ніколи не здамося, не житимемо за чужими, насильно насаджуваними правилами. Хочеться, аби це все якнайшвидше закінчилося. Тоді ми знову відбудуємо наші міста й житимемо мирним, щасливим життям": голкіпер Шахтаря емоційно висловився щодо нападу Росії на нашу країну.

11:55. Норвіч запустив аукціон для збору грошей для України – унікальні лоти від гравців "канарок".

11:40. Роман Абрамович все ще може зірвати продаж Челсі. Власник лондонського клубу не зацікавлений у пропозиціях зі США та Великобританії після того, як обидві країни ввели санкції проти російських олігархів.

