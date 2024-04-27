СК Днепр-1 – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча с удалением и победным ассистом Супряги
Динамо вырвало победу над СК Днепр-1 в поединке 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор игры СК Днепр-1 – Динамо на "Футбол 24".
СК Днепр-1 повел в счете в конце первого тайма – защитники Динамо якобы вдвоем должны были оттеснить Гуцуляка, но сами помешали друг другу, а Алексей после этого еще и эффектно перекинул Бущана.
Динамо вырвало победу над СК Днепр-1 благодаря джокерам Шовковского – эмоциональный матч с удалением и ассистом Супряги
Киевляне отыгрались после перерыва – Ванат завершал классную комбинацию, но удар заблокировали. Кабаев же удачно сыграл на добивании и пробил под перекладину. В конце игры Динамо могло претендовать на пенальти после падения Бражко, а почти мгновенно киевляне остались в меньшинстве после грубого подката Тымчика сзади. "Бело-синие" вырвали победу: Супряга получил передачу в штрафной и отдал в центр, а Ванат легко покатил мимо голкипера.