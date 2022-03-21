"Мои родители живут в Херсонской области. Когда все началось, бои происходили в 20 километрах от нашего города. Потом наши войска отошли ближе к Николаеву и некоторое время было тихо, но буквально недавно снова начали бомбить. Но самое страшное, что у людей заканчивается еда.

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Мои родители просыпаются в 5 утра, идут в АТБ и возвращаются с продуктами только в 12 часов! Такие большие очереди! Кроме того, продают только по одному товару на руки. Там есть своя пекарня, и там тоже люди стоят в очереди по 7-8 часов за одним батоном. Но сейчас такое состояние, что люди привыкают к тому, что происходит.

Я не хочу оправдывать российских футболистов, которые не выражают свою позицию по поводу войны в Украине. Я уверен, что 95% из них против войны, но за столько лет диктатуры они просто боятся выразить свою позицию. Также влияет и пропаганда, которая длится очень долгое время. На это в России делается очень большая ставка. Пропаганда у них на первом месте, они просто влезают людям в головы.

"Нацисты" и "бандеровцы", о которых рассказывает Путин – это просто какой-то бред. Это просто повод, чтобы оправдать свои действия. Я 4 года живу во Львове и говорю по-русски, но ни разу не было ситуации, чтобы мне упрекнули за это.

Когда я играл в России, я не понимал всей ситуации, потому что был достаточно молодым. Я думал, что футбол вне политики. Думал, что события в Донецке и Луганске не связаны с футболом. Я считал, что ехал туда не поддерживать Россию, а играть в футбол. Разумеется, теперь я никогда в жизни не поеду играть туда. Сейчас хотел бы стереть это из истории своей карьеры.

Когда я смотрю, что для страны делают те люди, которые стоят на передовой, вступают в ряды терробороны и голыми руками останавливают танки, меня переполняет уважение и гордость. У меня сердце обливается кровью – насколько наш народ силен духом! Они понимают, что могут заплатить за свободу народа ценой своей жизни. Я очень горжусь тем, что я украинец и со всеми людьми, которые объединились и противостоят врагу", – цитирует Бойчука официальный сайт Руха.

Напомним, Богдан с 2016 по 2017 годы защищал цвета российского Нефтехимика из Нижнекамска.

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