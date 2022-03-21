Сыновья Андрея Шевченко родились и выросли за границей, но хорошо понимают, что происходит на Родине их отца.

"Я просто говорю правду. Правильный путь – говорить правду. Мне очень жаль журналистов, которые погибают. Те, кто на передовой, пытаются рассказать миру правду, и их убивают.

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Джордан, старший сын, ходил со мной на акции протеста в Лондоне. Он был вовлечен. Он знает, что происходит. Это тяжело для меня и моей семьи, но я знаю, как тяжело приходится людям в Украине, постоянно боящимся за свою жизнь.

Независимости Украины всего 30 лет. Когда я начинал играть в футбол, мы стали независимыми. С первого дня и поныне я всегда гордился тем, что я украинец, и никто другой не будет нам указывать", – сказал Шевченко в интервью Джейми Реднаппу для DailyMail.

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