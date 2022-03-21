Бреда на своем официальном сайте анонсировала акцию, цель которой – помощь несовершеннолетним беженцам из Украины.

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"Каждый ребенок заслуживает на место для сна. Безопасное место. Находясь в Украине, из-за войны более сотни тысяч детей и молодежи сбежали в поисках безопасного места и нового жилья. И не только в Украине. Дети имеют право на защиту, но часто его не получают .

В акции от Бреды примет участие 20 юношей, которые в ночь с 22-го на 23-е марта на 12 часов сменят место своего сна – они покинут свой дом и переночуют на специальном спальном месте на клубном стадионе. Таким образом, участвуя в акции, они заработают средства, направленные на безопасное место для сна уже для несовершеннолетних беженцев по всему миру.

Средства будут направлены в Фонд беженцев и потрачены на проекты по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях для несовершеннолетних беженцев из Украины, которым приходится бежать от войны и насилия", – говорится в сообщении клуба.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, заставив миллионы людей покинуть родные дома, чтобы спастись от пулей и бомб оккупантов.

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