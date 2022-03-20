Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин не оставляет своих земляков в беде и всячески содействует им.

Овьедо несколько дней назад помог трем украинским семьям с детьми, убегающим от войны, заселиться в Испании, сообщает пресс-служба клуба .

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Всего прибыли 8 человек, из которых четверо – дети. Среди них 14-летний вратарь из академии Металлиста, который временно может тренироваться в структуре представителя Сегунды. Украинцев поселили в клубной резиденции, помогают с поиском жилья и предоставляют все самое необходимое.

Астурийский коллектив согласился принять наших земляков при содействии Андрея Лунина. Украинец, который играл за команду с января по июль 2020 года, попросил помощи с размещением, а те согласились.