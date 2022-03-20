Футболисты Динамо оперативно передали одному из разведывательных батальонов автомобиль со специфическими характеристиками, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Просьба от военных была передана капитану "бело-синих" Сергею Сидорчуку, который оперативно связался со своими одноклубниками. В течение дня вопрос был решен – автомобиль нашли и оплатили его стоимость.

"Все игроки Динамо не сидят сложа руки. Мы помогаем нашим защитникам, и это самое малое, что каждый из нас может сделать. Спасибо нашей армии, нашим волонтерам, медикам и простым людям, которые делают все для победы Украины в этой страшной войне", – прокомментировал происходящее Сидорчук.

Напомним, ранее Беньямин Вербич отправил в Украину ряд необходимых позиций для наших военных, а Сергей Сидорчук, Георгий Бущан и Николай Шапаренко вместе с коллегами из Шахтера организовали общий фонд помощи Украине.

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