"Это была моя большая ошибка, что я работал в России. Еб*ть оккупантов в рот! Для меня есть разница между россиянами и теми, кто напал. Не все в России это поддерживают. Здесь дело не в том ли русский ты. Ты или человек и мыслишь правильно, или нет.

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Общался с некоторыми россиянами, они не понимают, что у нас происходит и не верят в это. Говорят, что пришли нас защищать, и во всем виновата Америка. Кого вы будете защищать и от кого? Вы бомбите наши дома! Я не просил, чтобы меня защищали. Вы что с ума сошли, здесь люди гибнут. Они говорят, что у нас есть фашисты. Какой я фашист? У меня прадед трижды в танке горел, орденоносец. Он что, фашист? Я к фашизму отношусь очень негативно, но какие мы фашисты? Что у них в головах?

Я не понимаю, когда они говорят, что мы братья, а потом идут убивать нас. Хреновые вы "братья"! Если вы называете нас братьями, то знайте – брат брата не убивает. Сейчас меня интересует только одно – когда отсюда уйдут эти животные. Здесь им не зоопарк, а Украина", – поделился Селезнев в интервью Fanday.

Напомним, 24 февраля россияне вероломно напали на Украину, считая, что смогут нас легко завоевать. Впрочем, ВСУ испортили захватнические планы противника и дают достойный отпор.

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