"Почему я должен был уезжать отсюда? Я забрал своих детей, а сам остался. Каждый мужчина должен защищать свою страну. Я хочу, чтобы здесь был мир, чтобы здесь жили мои дети. Я в Киеве и Украине живу 23 года, считаю себя украинцем.

"Тимощук может уже ничего не объяснять": Вирт – о предательстве экс-партнера и "работе" в ФСБ

Тимощук? Не писал ему и не собираюсь. Он показал, какой он "патриот". Тряпка какая-то. Упало такое горе на Украину... Никто не говорит ему брать автомат и воевать, но хотя бы просто выразить поддержку ребятам, которые на передовой, борются за нашу страну. Погибают мирные люди и детки, а он даже слова не сказал. Засунул язык в заднее место, сидит спокойно и зарабатывает деньги. Для него это главное, он предатель. Он всегда был подхалимом", – возмутился Алиев в комментарии ICTV.

Напомним, Тимощук до сих пор остается работать в питерском Зените и никоим образом не отреагировал на войну Украины с Россией.

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