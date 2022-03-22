27-летний грузин стал игроком клуба КуПС, сообщает официальный сайт финнов . Аренда рассчитана до лета и содержит опцию пролонгации.

Без сыгранного матча: Движение отправило защитника в Польшу

Ситчинава со вчерашнего дня тренируется с новым коллективом и сможет сыграть в товарищеских матчах (23 и 26 марта) перед стартом Вейккауслиги. В этом сезоне Ника отыграл за Колос 20 матчей, в которых отличился голом и двумя результативными передачами.

Заметим, КуПС известен украинскому болельщику. Именно ему Ворскла противостояла в квалификации Лиги конференций и уступила, из-за чего осталась без еврокубков в этом сезоне.

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