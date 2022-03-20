В Швеции не хотят, чтобы сборная ехала в Хожув на матч квалификации чемпионата мира. Взрывы в Украине пугают.

Польша автоматически вышла в финал отборочного плей-офф после дисквалификации России. Швеция сначала должна сыграть с Чехией, но в стране уже думают о следующем шаге. Если шведы обыграют чехов, то встретятся с Польшей в Хожуве на Силезском стадионе.

Это и пугает шведские СМИ. Издание Aftonbladet пишет, что арена находится слишком близко к Украине, а сборная Швеции попадет в зону риска. Странный страх, учитывая, что от Хожува до украинской границы 350 километров.

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"Если что-то случится, у нас есть план действий. Мы обсуждали вариант подачи заявки на перенос матча в другой город, но пока таких действий не было. Мы верим, что польские власти и футбольная федерация примут правильное решение и гарантируют безопасность на матче", – говорит Мартин Фредман, менеджер по безопасности Шведской футбольной ассоциации.