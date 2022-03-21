"Нам было действительно очень тяжело, но я думаю, что украинцам, которые остаются там, в Украине, где ситуация с каждым днем ​​ухудшается, гораздо труднее.

Фонсека организовал помощь пострадавшим от войны: "Жена плачет, потому что у нас родственники и друзья по всей Украине"

Эта война, я считаю, является одной из самых жестоких в истории человечества, потому что солдаты, убивающие нас, говорят на том же языке, и это невероятно.

Мы оставили все в Украине. Все места, которые так много для нас означают, все там, потому мое сердце там и мое сердце разбито", – цитирует Екатерину ilNapolista.it.

Напомним, Паулу Фонсека во время своей работы в Шахтере женился на украинке – пара воспитывает сына. Война застала их в Киеве – с большим трудом им удалось выехать из Украины.

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