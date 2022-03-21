Нигерийский форвард Эммануэль Окодува не остался в стороне от беды в Украине, в которой провел значительный отрезок жизни.

Экс-нападающий Динамо, Шахтера и ряда других клубов надел свитшот с трезубцем. Соответствующее фото 38-летний Окодува выложил в Instagram.

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"Однажды украинец – всегда украинец. Слава Украине", – написал Эммануэль, разделивший в сезоне 2005/06 с Брандау звание лучшего бомбардира УПЛ. Тогда оба форварда забили по 15 голов.

Большую часть карьеры форвард провел в Украине. Выступал за Металлург Донецк, Арсенал Киев, Ворсклу, Динамо и Шахтер. Успел поиграть и в России за тамошнюю Кубань. Имеет в своем активе один матч за национальную команду Нигерии.

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