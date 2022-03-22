Бывший форвард Днепра Матеус снова выразил поддержку украинскому народу, на который коварно напали российские оккупанты.

Матеус в своем Instagram нашел слова поддержки для украинцев, написав "Слава Україні!" и "Бог с тобой".

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Кроме этого, экс-форвард Днепра вспомнил строчки из песни "Воины света" группы Ляпис: "Рубиновые части, солнца зари". Песню можно считать гимном Революции достоинства в 2014 году.

Бразильский нападающий выступал за Днепр в 2011-2016 годах, забив 48 голов в 154 матчах (включая финал Лиги Европы). Матеус известен своими проукраинскими взглядами и даже женился на украинке.

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