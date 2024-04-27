Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах рассердился на тренера Юргена Клоппа в матче с Вест Хэмом (2:2) в 34 туре АПЛ.

В конце второго тайма египетский нападающий и Дарвин Нуньес готовились выйти на поле. На тот момент на табло счет был ничейным 2:2.

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Когда Мохамед Салах стоял у боковой линии, завязался словесный спор с наставником Ливерпуля Юргеном Клоппом, в результате которой египтянин активно жестикулировал и выражал недовольство. Дарвину Нуньес пришлось успокаивать своего партнера по команде.

Джейми Каррагер, экс-игрок мерсисайдцев и сборной Англии, в своем твиттере прокомментировал эпизод. Написал, что, вероятно, Клоппу не понравилось, как игроки долго готовились к выходу на поле.

В итоге встреча между Вест Хэмом и Ливерпулем так и завершилась со счетом 2:2. В последних 5 матчах АПЛ "красные" одержали только одну победу. Сейчас мерсисайдцы занимают третье место с 75 баллами.