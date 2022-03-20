Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов убежден, что одними лишь постами в соцсетях вторжение оккупантов не остановить.

"А какой смысл от этих картинок, голубей, флажков? Если бы они (росияне, – прим.) что-то делали, кроме того, что в соцсети флажочки написать.

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Я в первых эфирах искал русских блогеров – у меня ничего не получилось. Мы с предыдущими гостями взывали кому-то – мы видим, что ничего не происходит. Вообще, надо ли было взывать?", – сказал Денисов в программе "Денисов Time".

Напомним, сегодня уже 25-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

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