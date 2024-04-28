Байер и Штутгарт идут в топ-3 Бундеслиги и в третий раз за сезон разыгрывают роскошный поединок. Швабы каждый раз близки к победе, но Леверкузен каждый раз переворачивает дуэль и продолжает беспроигрышную серию. Она насчитывает 46 матчей во всех турнирах.

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Гирасси свои моменты не использовал, но Штутгарт все равно забил два гола в начале второго тайма усилиями Фюриха и Ундава. Байер полетел отыгрываться, отквитал один мяч благодаря Адли, после чего уперся в стену Нюбеля.

Перед финальным свистком Андрих на стандарте вырвал ничью для чемпионов. У Штутгарта остались огромные претензии к арбитрам, ведь Инкапье рукой остановил мяч в чужой штрафной, выполнив ассист.

Это уже 11-й случай в сезоне, когда Байер делает результат в компенсированное время. В трех последних матчах Леверкузен спасается на 90+.

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