Через несколько дней после 24 февраля – дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину – 35-летний игрок в Twitter объявил, что готов предоставить украинским беженцам свою квартиру в городе Вааса. Недавно Спарв приютил украинскую семью – женщину с двумя детьми, сообщает Inews.

Сам футболист и его семья постоянно проживают в Праге, но после принятия в свой дом украинцев Тим временно вернулся на родину, чтобы помочь им с адаптацией. Сейчас Спарв живет у своей мамы в маленьком поселке и всячески содействует беженцам.

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"Их поездка из Киева до польской границы длилась три дня, хотя обычно дорога занимает 6 часов. Глава семьи остался в Киеве. Он IT-специалист, поэтому не воюет, и находится в относительной безопасности, если можно так сказать. Но им все равно сложно из-за той неуверенности, что будет дальше.

Когда я сообщил, что готов принять беженцев в своей квартире, я получил немало сообщений. Люди спрашивали, чем могут помочь, ведь тоже хотят приобщиться. Ко мне обращались друзья, знакомые, случайные люди, спрашивая, нужна ли им одежда, лекарства, друзья, чтобы пойти куда-нибудь поиграть в футбол. Так что они очень стремились помочь, и было прекрасно видеть такую ​​солидарность", – заявил футболист.

Заметим, Тим Спарв недавно завершил карьеру игрока. Опорный полузащитник поиграл за Саутгемптон, ХИК, Гройтер Фюрт, греческую Ларису, Мидтьюлланд, Гронинген и ряд других клубов. За сборную Финляндии провел 84 матча, забил 1 гол.

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