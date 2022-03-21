"Это война нового типа. Это не Вторая мировая война, где можно было говорить о сплошных фронтах и ​​окопах, когда можно использовать высокоточное оружие. В первую очередь – это война логистики.

Береза: Дебилы, которые доверились Путину, намного хуже орков из фильма "Властелин колец" – они всегда были бздунами

Мало того, что они (русская армия, – прим.) немотивированы, не имеют цели и идеи, не понимают, почему сюда пришли, они еще и везут на своих танках парадную форму, в которой они собрались пройтись на параде на Крещатике. Дебилы. Как говорил любимый конь Путина, Лавров: "Дебилы, бл*дь". Как можно летнюю форму везти в Украину весной? У нас еще морозы. Это отсутствие образования, первичных навыков, которые должны быть у любого человека.

Западные партнеры поняли: если мы упадем, то эта обезьяна с этим кадыровским стадом баранов придет и к ним. Они (кадыровцы, – прим.) увидели, как живет Украина, увидели, что в наших деревенских домах есть теплые нужники. Вы не представляете, насколько это рвёт их мировоззрение. Если за Садовым кольцом нужник – это покосившееся суперздание ХIХ столетия, то в любом селе Украины в доме есть нужник, теплая вода, бойлер и другие элементарные вещи. А представьте себе, если они попадут в западный мир. Они там в горах мужчинами становятся с козами. Это ведь не чеченцы, а как раз кадыровцы. Это обезьяны", – сказал Береза ​​в программе "Футбол NEWS".

Напомним, Береза ​​с первых дней войны командует батальоном Национальной гвардии.

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