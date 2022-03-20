Полузащитник Шахтера Тете стремится продолжить карьеру в Гремио, сообщает GZH.

Тете может стать одноклубником Яремчука и покрыть долг Шахтера перед Бенфикой

Бразильский клуб уже ведет переговоры с "горняками" с целью арендовать 22-летнего футболиста до конца июня.

Однако препятствовать переходу могут сразу три мощных претендента на хавбека – Интер, Милан и Бенфика, которые ранее проявляли интерес к игроку. Решающим в этом вопросе должно стать решение руководства лиг разрешить или запретить регистрацию футболистов с востока Европы посреди сезона.

Напомним, в текущем сезоне Тете провел 28 матчей, в которых оформил 10 голов и отдал 2 ассиста. Контракт бразильца с Шахтером рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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