Остап Маркевич требует у западных партнеров Украины закрыть небо: "В Мариуполе гибнут дети и мирные граждане"
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич ждет более решительных действий США, НАТО и других помощников Украины.
"Это обращение ко всем лидерам государств и государственным структурам, которые могут повлиять на ситуацию, сложившуюся в городе Мариуполе. В первую очередь это США, НАТО, Великобритания и Евросоюз.
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Нам нужна решительная, действенная помощь, средства, которые помогут закрыть небо. Ведь в этот момент в городе гибнут дети и мирные граждане. Я призываю вас сделать это как можно скорее", – заявил Маркевич в комментарии Футбол NEWS.
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