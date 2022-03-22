"Позиция президента Владимира Зеленского была очень важна. Он мог уехать. Но он ясно дал понять, что останется, и что мы должны защищать нашу страну. Это объединило украинский народ. Президент остался с украинцами, и мы не сдадимся.

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Мы боремся за наш выбор, нашу свободу, нашу демократию. Когда вы видите людей на улице, безоружных, идущих останавливать танк, это настолько сильно! Мы будем защищаться до конца. России здесь не рады", – сказал Шевченко в интервью Джейми Реднаппу для DailyMail.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Украинские и иностранные футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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