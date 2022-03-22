Защитник Лудогорца Игорь Пластун рассказал, как на войну России против Украины реагируют в Болгарии и как изменится наш футбол после победы.Игорь Пластун / Сайт Лудогорца

"В Болгарии все постоянно спрашивают об Украине и пытаются как-то помочь. В моем клубе, Лудогорце, была такая инициатива. Люди помогали, покупали вещи, которые сейчас нужны нашим беженцам здесь, в Разгарде, и в Варне, что неподалеку. Поэтому помощь идет отовсюду, люди открыты и пытаются помочь.

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После 2014-го нам было тяжело, только в последние два года все начало потихоньку налаживаться. Сейчас мы снова ныряем в бездну, но это не главное. Футболисты останутся, клубы останутся, и мы будем все вместе восстанавливать и пожинать плоды случившегося.

Но сейчас на первый план должны выйти честные люди, которые будут отвечать за происходящие в украинском футболе процессы и займутся, прежде всего, детьми, развитием полей и академий", – сказал Пластун в эфире Футбол News .