"Есть руки, ноги, футбольное поле": Ярмоленко не понравилась инициатива подарить Украине прямую путевку на ЧМ-2022
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о полуфинале плей-офф квалификации на Мундиаль против Шотландии. Дуэль должна была состояться 24 марта, но из-за войны была перенесена на июнь.
"Сейчас трудно думать о футболе, но я скажу, что как мы можем выйти на футбольное поле и не отдать все силы, если эта игра будет, глядя на то, как борются наши люди.
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Конечно, нужно тренироваться, нужна подготовка, но нам 100% будет тяжело, потому что многие ребята сидят в Украине, не тренируются. Кто-то держит в руках автомат, кто-то развозит еду, сейчас о футболе никто не думает. Но когда будет эта игра – вот сколько будет сил, все мы и отдадим.
Да, я читал, что нам хотят подарить путевку на чемпионат мира, но считаю, что это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле, мы должны решать все там. Помогите нам остановить войну, закройте небо, а мы все решим на футбольном поле. Кто сильнее, тот и поедет на чемпионат мира", – сказал Ярмоленко в интервью Денисов Time.
Напомним, недавно исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса заявил, что ФИФА рассматривает возможность предоставления сборной Украины прямой путевки на чемпионат мира 2022 года. Впрочем, есть нюансы.
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