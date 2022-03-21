"Кто из теннисной элиты поддерживает Украину? На самом деле мне легче сказать, кто не поддерживает. Если честно, у меня был только один спор – с Шаповаловым. Это канадец, который родился в Израиле, но жил в Украине. Спор этот был косвенный. Второй день войны, он играл матч в Дубае, кажется, и после поединка выставил такую себе фотографию. И у меня к нему был вопрос под фотографией: "И что, это все, что ты хочешь сказать о сегодняшнем дне?" А это был, кажется, день начала войны, вечер.

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Ну и люди начали комментировать в поддержку моего комментария. Он же поначалу мой комментарий удалил. А когда я его спросил (тоже в Instagram), почему он так поступил, он меня заблокировал. С тех пор мы не общались.

Относительно остальных элитных мировых теннисистов – очень многие поддержали. Во-первых, получил около двух сотен сообщений от теннисистов – бывших, нынешних, функционеров из Тура. А еще было несколько тысяч сообщений с поддержкой от простых людей. Очень сложно на все ответить – просто не успеваешь…

Федерер – за нас (передаст деньги для пострадавших украинских детей), Джокович, пусть и серб, меня подбодрил. А Рафа Надаль молчит, скажем так.

Самая большая поддержка поступила от теннисистов из стран, являющихся нашими соседями. То есть, Венгрия, Словакия, Польша, Чехия. Причем, это не только поддержка в sms. Я с ними общаюсь, договариваемся, чтобы они или их друзья приняли на ночлег выезжающих знакомых. И таких запросов много, теннисисты очень помогают своими знакомыми в приграничных регионах: если нужно где-то кого-то приютить, помочь – все готовы, все этим занимаются", – сказал Стаховский в комментарии Цензор.нет.

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