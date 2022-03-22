Вингер Шахтера Давид Нерес продолжает размышлять над будущим в Европе. К нему присматриваются во Франции.

Лион не слишком удачно проводит текущий сезон (10 место Лиги 1), поэтому хочет воспользоваться опцией подписания игроков из УПЛ, которым ФИФА предоставил разрешение временно менять клуб.

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Как информирует Foot Mercato , на радарах "мальчишек" снова оказался Давид Нерес. Французы уже следили за 25-летним бразильцем в конце лета. Пока серьезных контактов между сторонами нет, но сам вингер считает переезд в Лион интересным случаем.

Напомним, Нерес присоединился к Шахтеру зимой, но пока не сыграл за клуб в официальных матчах. На зимних сборах с четырьмя голами он стал лучшим бомбардиром команды.

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