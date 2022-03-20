Англичанин предоставил украинскому врачу Ирине доступ к своей странице в Instagram, чтобы та показала, как работает в одной из больниц Харькова с младенцами. Украинка также закрепила ссылку, по которой подписчики Бекхэма (71,4 млн человек) смогут отправить средства в фонд UNICEF.

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"Сегодня я предоставил свою соцсеть Ирине, которая управляет перинатальным центром в Харькове, Украина, где она помогает матерям рожать. В странах можно узнать больше об удивительной работе, которую делает Ирина и другие медицинские работники для спасения жизней в Украине", – обратился Бекхэм в своем видеообращении.

Напомним, сегодня длится 25-й день нападения россиян на Украину, решивших захватить наши земли. Впрочем, ВСУ отражают атаки негодяев и остановили их продвижение в глубь страны.

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