Селезнев: ФИФА не даст Украине прямую путевку на ЧМ – им плевать на нас
Нападающий Миная Евгений Селезнев не ожидает от западных структур полноценной поддержки Украины.
— Что Вы думаете насчет стыковых матчей сборной Украины? УЕФА должна перенести или дать нам прямую путевку на мундиаль в связи со сложившимися обстоятельствами?
– Если пацаны не будут тренироваться и матчи перенесут, они приедут и получат четыре-пять мячей. А прямую путевку, думаю, ФИФА нам не даст. Им плевать на нас. Если бы всему миру было не все равно, они бы уже нам помогли.
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– Кстати, как Вы оцените действия НАТО и стран Запада во время войны в Украине?
– Никак! Мы нафиг никому не нужны.
– Мы просим закрыть небо и дать нам истребители, но пока тишина.
– Они никогда не закроют небо и не дадут нам истребители.
– Боятся Россию?
– Получается, что да.
– Зачем нам тогда нужно НАТО?
– Я сразу говорил, что мы там не нужны, – отрезал Селезнев в интервью Fanday.
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