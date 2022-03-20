— Что Вы думаете насчет стыковых матчей сборной Украины? УЕФА должна перенести или дать нам прямую путевку на мундиаль в связи со сложившимися обстоятельствами?

– Если пацаны не будут тренироваться и матчи перенесут, они приедут и получат четыре-пять мячей. А прямую путевку, думаю, ФИФА нам не даст. Им плевать на нас. Если бы всему миру было не все равно, они бы уже нам помогли.

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– Кстати, как Вы оцените действия НАТО и стран Запада во время войны в Украине?

– Никак! Мы нафиг никому не нужны.

– Мы просим закрыть небо и дать нам истребители, но пока тишина.

– Они никогда не закроют небо и не дадут нам истребители.

– Боятся Россию?

– Получается, что да.

– Зачем нам тогда нужно НАТО?

– Я сразу говорил, что мы там не нужны, – отрезал Селезнев в интервью Fanday.

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