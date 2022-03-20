Украинская арбитр обвернулась родным флагом, выходя работать на матч женской Серии А между Интером и Сампдорией, сообщает пресс-служба УАФ.

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Итальянская федерация футбола предоставила Монзуль возможность работать, пока в Украине идет война. Отчетный поединок оказался очень горячим. Сампдория отыгралась со счета 1:3, но последнее слово все же было за футболистками Интера – победа 4:3.

Напомним, что Монзуль родом из Харькова, который стал одной из главных жертв бомбардировок россиян, однако не дал врагу никаких шансов на оккупацию.

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