Жеребьевка группового раунда ЧМ-2022 состоится 1 апреля, хотя тогда еще не все участники финального турнира станут известны, сообщает AP. На данный момент путевку на Мундиаль гарантировали себе 15 команд, но на следующей неделе их количество возрастет до 29.

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Процедура жеребьевки будет напоминать стандартную: команды будут распределены на четыре корзины, согласно их рейтингу ФИФА. Исключением традиционно станет только хозяин турнира. Катар займет место в первой корзине вместе с семью другими сильнейшими сборными планеты.

К моменту жеребьевки будут известны 29 из 32 участников ЧМ-2022. Потенциальных владельцев остальных путевок ФИФА автоматически отправила в четвертую корзину. Хотя при нормальных обстоятельствах команды вполне могли бы рассчитывать на попадание в третью.

Речь идет о таких сборных, как Украина, Уэльс и Колумбия. Наша сборная не может вовремя завершить квалификацию из-за вторжения российских войск. А вот межконтинентальный раунд плей-офф перенесли из-за пандемии. Полностью все участники ЧМ-2022 станут известны в июне.

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