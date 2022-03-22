Экс-игрок Шахтера наконец-то вышел на связь после 3 недель ада Мариуполя: "Вы когда-нибудь пили воду из лужи?"
Бывший защитник Шахтера, Мариуполя и молодежной сборной Украины Владимир Яксманицкий наконец-то появился на публике.
Именитый защитник находился в изничтоженном Мариуполе и долго не выходил на связь.
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"Отхожу после 3 недель ада! Люди, воюющие в соцсетях, поймите – в аду, где живут жители Мариуполя, соцсетей нет! Там ничего нет, от слова совсем. Вы когда-то пили воду из лужи или сточной трубы, когда растаял снег на крыше?" – написал Яксманицкий в Instagram.
Мариуполь сейчас самая горячая точка на карте Украины. Россияне оцепили город и просто истребляют мирное население, но наши защитники не собираются сдавать город врагу.
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