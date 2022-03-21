УЕФА разрешил регистрацию игроков из Украины и РПЛ на остаток евросезона
Изменения в регламенте ФИФА по игрокам по чемпионатам Украины и России теперь учтут и в Лиге чемпионов и других евротурнирах.
Участники Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сезона 2021/22 имеют возможность дозаявить на турнир игроков из Украины и России до 1 апреля, сообщает официальный сайт УЕФА.
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К командам смогут присоединиться не более двух игроков. Аналогичные изменения внесли в женскую Лигу чемпионов – там новых футболисток могут регистрировать до 7 апреля.
Напомним, ФИФА разрешила игрокам из УПЛ и легионерам РПЛ расторгнуть контракты с клубами и присоединиться к новым коллективам до конца текущего сезона.
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