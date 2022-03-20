"Я так счастлив, улыбаюсь на фотографии с болью в сердце. Это моя тетя, которая чудом спаслась из ада. Крепкие объятия. Слезы. Радость.

Голкипер Шахтера – о вторжении России: "Украинцы никогда не сдадутся"

Вчера я вскочил в машину, когда услышал, что моя тетя была успешно эвакуирована из Северодонецка, Луганской области, Украина.

Для ясности. Моя тетя – русская, всю жизнь говорит только по-русски, всю жизнь жила в Украине без каких-либо проблем. А теперь она вынуждена бежать, потому что "русские освободители" бомбят ее город по 4-5 часов в день, потому, что не дали зеленый коридор, оставили тысячи людей без крова, и, я даже не смею думать о том, скольких людей убили русские солдаты. Я этого никогда не забуду и никогда не прощу", – написал Левченко на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сегодня уже 25-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

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