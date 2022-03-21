Президент Динамо Игорь Суркис и его брат Григорий Суркис покинули Украину не с пустыми руками.

"Украинской правде" удалось получить документ пограничников, раскрывающий детали выезда за границу Игоря и Григория Суркисов. Они выехали двумя отдельными автомобилями поздно вечером 26 февраля, сообщает УП.

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По информации источника, Суркисы не декларировали наличные деньги на украинской таможне, но уже на венгерской границе сообщили, что имеют при себе суммарно 17,6 млн долларов. Президент Динамо выехал на бронированном автомобиле Maybach S650 (стоимость около 700 тысяч долларов). Пассажирами были Ольга Романова (гражданка РФ), Вячеслав и Яна Суркисы.

В Mercedez-Benz ML-500, на котором ехал Григорий Суркис, также были Кострикина Зоя, Шевчук Дана, Кулешов Никита (2002 года рождения) и Алексей Борисов (1993 г.р.). Следует заметить, что в условиях военного положения выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Исключение могут стать отцы троих и более детей.

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