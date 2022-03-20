"Со 100% уверенностью можно сказать, что чемпионат не будет доигрываться до завершения войны. Это вполне понятно. Большое количество футболистов и тренеров так или иначе защищают Украину от преступного военного нападения со стороны России.

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Важным вопросом разработки механизма доигрывания будет дата завершения войны. Президент УАФ дал достаточно понятный комментарий для ситуации с чемпионатом. Первоочередной план – доиграть чемпионат по спортивному принципу. Но мы понимаем, что ситуация может развиваться по разным сценариям, и будем смотреть по обстоятельствам. За границей розыгрыш чемпионата будет рассматриваться, скорее всего, только в экстренном случае полной неготовности украинских стадионов после войны.

Еврокубки? Опять же все зависит от даты завершения войны. Если это будет осенью, и наш чемпионат так и не будет доигран по лучшему варианту – возможно, евросезон 2022/2023 будет без украинских клубов. Не исключаем, что организаторами соревнований будут разработаны особые критерии именно для украинских клубов. Главными вопросами остаются матчи национальной сборной с Шотландией и Динамо U-19 со Спортингом", – резюмировал Скоропашкин в комментарии Sport Arena.

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