"Шел огонь по диагонали": Красников рассказал, как едва не пострадал от оккупантов
Вице-президент Металлиста Евгений Красников вспомнил о начале наступления рашистов на Харьков.
Я живу за городом. Надо было поехать туда. Хорошо, что там уже никого не было. Со мной был парень из службы безопасности и тренер 2006 года. Дом находится со стороны российского направления.
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Приведу такое сравнение по примеру турнира Большого Шлема или когда 2 на 2 в теннис играют. Шел огонь по диагонали, а наша деревня как сетка. Я говорю: "Лишь бы не было второго мяча – переподачи". Это было бы смешно, если бы не было так грустно", – сказал Красников в программе "Денисов Time".
Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.
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