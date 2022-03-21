Я живу за городом. Надо было поехать туда. Хорошо, что там уже никого не было. Со мной был парень из службы безопасности и тренер 2006 года. Дом находится со стороны российского направления.

Красников признался, чем занимается Ярославский с начала войны в Украине

Приведу такое сравнение по примеру турнира Большого Шлема или когда 2 на 2 в теннис играют. Шел огонь по диагонали, а наша деревня как сетка. Я говорю: "Лишь бы не было второго мяча – переподачи". Это было бы смешно, если бы не было так грустно", – сказал Красников в программе "Денисов Time".

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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