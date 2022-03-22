Динамо U-19 – Спортинг U-19: матч Юношеской лиги УЕФА таки состоится – журналист раскрыл подробности
Команда Игоря Костюка сможет сразиться за путевку в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА 2021/22.
Поединок Динамо U-19 – Спортинг U-19 должен был состояться еще 2 марта в Киеве. Позже игру перенесли на 9 число, но из-за российского вторжения на территорию Украины матч снова не сыграли. Несмотря на это, УЕФА не отменил поединок.
Динамо получило от УЕФА предложение о дате матча со Спортингом в Юношеской лиге
Теперь же стало известно, что игра состоится в начале апреля в Бухаресте. В конце этой недели команда Игоря Костюка прибудет в Румынию, а все расходы возьмет на себя Джиджи Беккали – президент Стяуа. Об этом сообщил румынский журналист Эммануэль Рошу в Twitter.
Соответственно, этот матч станет первым для украинских команд с момента начала полномасштабной войны, которая длится почти месяц.
Напомним, Динамо U-19 выступало в одной группе с Бенфикой, Баварией и Барселоной, заняв второе место. В плей-офф киевляне одолели испанский Депортиво и остаются единственной украинской командой в текущем евросезоне.
Россия напала на Украину: двойная потеря Шахтера, российский вратарь, воспитанный в Италии, воюет за нас (LIVE)