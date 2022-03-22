Поединок Динамо U-19 – Спортинг U-19 должен был состояться еще 2 марта в Киеве. Позже игру перенесли на 9 число, но из-за российского вторжения на территорию Украины матч снова не сыграли. Несмотря на это, УЕФА не отменил поединок.

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Теперь же стало известно, что игра состоится в начале апреля в Бухаресте. В конце этой недели команда Игоря Костюка прибудет в Румынию, а все расходы возьмет на себя Джиджи Беккали – президент Стяуа. Об этом сообщил румынский журналист Эммануэль Рошу в Twitter.

Соответственно, этот матч станет первым для украинских команд с момента начала полномасштабной войны, которая длится почти месяц.

Напомним, Динамо U-19 выступало в одной группе с Бенфикой, Баварией и Барселоной, заняв второе место. В плей-офф киевляне одолели испанский Депортиво и остаются единственной украинской командой в текущем евросезоне.

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