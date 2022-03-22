Фонсека вспомнил об Украине, выступая перед португальскими коллегами: "Это – трагедия"
Бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека на форуме Национальной ассоциации футбольных тренеров в португальской Лейрии высказался о войне России против Украины.
"Очень сложно. То, что там происходит, – трагедия. Люди не могут уехать, некоторые в очень тяжелой ситуации. Люди, которые работали со мной. Они пытаются спастись от войны, но это очень тяжело.
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Я был в Шахтере три года, в этом году я вернулся жить в Украину. Время, когда я там жил, было довольно тяжелым, но еще труднее было смотреть, что происходит, как разрушают страну и убивают невинных людей. Там мои друзья, а помочь им было невозможно", – цитирует португальского специалиста Record.
Напомним, несмотря на намерения путинской России украинские военнослужащие продолжают отстаивать каждый клочок нашей земли и не дают врагу продвигаться вглубь.
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