Один из активных болельщиков "бело-синих" получил высокую государственную награду.

"Денис "Редис" Прокопенко – Герой Украины! Легендарный командир полка "А", также представляющий нашу трибуну, получил эту самую высокую награду за мужество и эффективные действия по защите города Мариуполь.

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Мы очень гордимся Денисом и всем полком, который сейчас храбро защищает наши города. Слава Героям Украины", – написано на странице ультрас Динамо в социальной сети Instagram.

Напомним, 19 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Героя Украины" майору Прокопенко Денису Геннадьевичу, командиру отдельного отряда спецназначения "Азов" "за мужество, за эффективные действия по отражению атак врага, за защиту города-героя Мариуполя".

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