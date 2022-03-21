"Я спал. Мне позвонили. Это была моя мама. Она... (Шевченко был вынужден прервать разговор, чтобы справиться с эмоциями – прим.) Мне жаль... Это не просто... Она сказала: "Война началась". Мы не могли поверить, что Россия пойдет на этот шаг и начнет войну.

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Люди чувствуют каждую бомбу, которая падает на землю, потому что дом трясется. Вот что сейчас война. Россияне окружают город и просто бомбят. Они не останавливаются. Это безжалостно. Это не дает украинскому народу шансов на гуманитарные коридоры.

Моя мать там. Моя сестра там. Мой дядя. Моя тетушка. Мой двоюродный брат. Мои друзья – некоторые на передовой. Они стоят за нашу страну, за свободу, за выбор, за нашу гордость. Мы защищаемся. Мы боремся. Мы должны. У нас нет выбора", – сказал Шевченко в интервью Джейми Реднаппу для DailyMail.

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