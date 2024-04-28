Михаил Мудрик сохранил место в старте после ужаса против Арсенала и надеялся не повторить судьбу своих земляков. Астон Вилла в четвертом туре подряд играла против команды украинца. Устоял только Брентфорд Ярмолюка, а вот Арсенал Зинченко и Борнмут Забарного проиграли. Челси также уступил бирмингемцам в игре первого круга. Оптимизма лондонцам прибавляло возвращение главной звезды – Коула Палмера.

Все пошло косяком уже на 4-й минуте. Динь прострелил на Макгинна, который остался совершенно неприкрытым в сердце штрафной площадки. Капитан Виллы бил неточно, но Кукурелья любезно подправил мяч в свои ворота.

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Николя Джексон состриг цветные волосы, а вместе с тем мог избавиться и от статуса клоуна в завершении моментов. Форвард Челси получил заброс от Кайседо и непривычно хладнокровно разобрался с Мартинесом. Радость гостей отменил VAR – офсайд.

Первый "легальный" удар лондонцев нанес Мудрик. Михаил сместился с фланга, но влепил высоко над воротами. Джексон принялся за старое. Прострел Мудрика перехватили, однако атака пошла вторым темпом. Кукурелья идеально навесил на лысую голову Николя, от которой мяч полетел в стойку.

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Астон Вилла же была убийственно эффективной. На 42-й минуте Морган Роджерс показал соперникам, что такое бильярдный удар – 2:0. За атаку случились два рикошета от бедного Кукурельи.

Мудрик зря решился на еще один удар и закрутил где-то в сторону углового флажка. Почеттино мог снимать чуть ли не половину команды, но в перерыве обошелся без замен. Эмери же провел две вынужденные. Тилеманс сломался еще в середине первого тайма, а вратарь Дибу Мартинес таки сошел во время отдыха. Вышел Робин Ольсен.

Вторая половина стартовала со стычек. Мадуэке огрызнулся на Пау Торреса, а Дуглас Луис потолкался с Кайседо. Латиноамериканцам выписали по желтой.

До слова, вже 28 квітня відбудеться лондонське дербі – Арсенал зіграє на полі Тоттенхема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх "канонірів" оцінюють коефіцієнтом 1,73, а "шпор" – 4,56. Нічия – 4,28. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,53, а на відповідний тотал менше – за 2,6.

Челси все перевернул благодаря правому флангу. Дуглас провалился под жестким прессингом, и Мадуэке низовым ударом пробил Ольсена – 2:1. Вилла продолжила зажиматься на своей половине и пропустила еще раз. На 81-й минуте Мадуэке добавил в свой актив ассист на Галлахера. Капитан Челси роскошно закрутил в девятку.

Мудрик хотел поддержать агрессию партнеров, но заработал только желтую. Украинец сошел с поля во время волны поздних замен Почеттино. Михаил получил от SofaScore оценку 6,8 – третья худшая среди полевых Челси...

Палмер должен был вырывать победу для "синих", если бы на 90+4 не проиграл дуэль Ольсену после ошибки Диего Карлоса. Дисаси даже забил, но VAR снова был не на стороне Челси – повтор показал фол в атаке.

Ничья оставила Челси на девятом месте. Вилла на четвертой строчке и имеет 7 очков преимущества над Тоттенхэмом, но "шпоры" сыграли на три тура меньше. Вся борьба за зону ЛЧ еще впереди.

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