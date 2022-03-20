"Перелякані люди – що з них взяти? Переживають виключно за свій гаманець, хоч там вистачить, щоб забезпечити декілька поколінь.

Білий: Тимощука потрібно викреслити з історії України – у нас є свої герої, якими варто захоплюватись

Я, до речі, хочу висловити свою повагу до Андрія Вороніна та Ярослава Ракицького, які сказали все, що думають, розвернулися і поїхали. Чоловіки. Хоча того ж Рака постійно хейтили за те, що не співає гімн тощо, а хтось прапорці на обличчі малював, а тепер ховається. Та візьми ти свої яйця до рук! Хоча вже, гадаю, не треба. Нема чого там брати", – цитує Вернидуба Zbirna.com.

Нагадаємо, Воронін розірвав контракт з московським Динамо і виїхав до Німеччини, жорско засудивши напад Росії на Україну. Ракицький також покинув Зеніт, однак зробив це заради того, аби вивезти батьків з України – сім'я Ярослава і надалі мешкає у Санкт-Петербурзі. Натомість Тимощук продовжує зберігати горде мовчання – колишня зірка збірної України позбувся всіх титулів і почестей на батьківщині на тлі співпраці з ФСБ.

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