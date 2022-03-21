"Первые дни полностью оторвали от реальности. Никто не хотел, чтобы это произошло. Это очень сложная ситуация, которая, надеюсь, скоро закончится. Конечно, это только мечта, но нужно верить.

Мы видим, как поляки помогают украинцам, отдают им свои сердца. Огромные слова благодарности всем, кто приобщается к таким действиям. Многие люди со всего мира подходили ко мне и восхищались благосклонностью поляков. Это хорошо. Сейчас любая помощь важна.

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Никто из сборной Польши не представлял, что мы сыграем с Россией. Трудно просто так забыть все, что происходит. Решение не играть с ними было принято единогласно всеми футболистами сборной. Это был сознательный выбор. Иного выхода наша команда не видела.

Мы, поляки, чувствуем эту войну чуть больше, чем другие страны", – рассказал Левандовски Przeglad Sportowy.

Напомним, Роберт и его супруга Анна активно выражали поддержку украинцам с первых дней полномасштабной войны. Форвард Баварии играл с капитанской повязкой в ​​цветах украинского флага, а также с помощью жены организовал отправку гуманитарной помощи украинским беженцам.

Польша 24 марта должна была сыграть с Россией в полуфинале квалификации на ЧМ-2022, но ФИФА отдала "Кадре" техническую победу. Теперь поляки 27 марта встретятся с победителем матча между Чехией и Швецией.

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