"До последнего не верил, да и весь мир, наверное, тоже не верил, что в XXI веке можно вот так взять и напасть на мирную страну под какими-то выдуманными предлогами. Это просто безумие.

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Многие покинули свои дома, родные города – жизнь миллионов людей изменилась. Моя жизнь тоже не та, что была раньше. Слава Богу, я жив и здоров. Да, у меня забрали мое любимое дело, любимую работу, однако это ничто по сравнению с бедами других украинцев. Кто-то потерял близких, у кого-то больше нет жилья. Во многих городах, в Мариуполе и Харькове, очень тяжелая ситуация.

Мы с ребятами всегда на связи, обсуждаем все, что происходит. Радует, что все живы и невредимы. Стараемся помогать, если кому-то нужно, делиться, страховать. Это нас еще больше объединило.

Знаменитости, спортсмены могут помочь стране и украинскому народу прежде всего информационно: в соцсетях выражать свое мнение, показывать правду, чтобы люди в разных странах понимали реалии этой войны, знали, что происходит в Украине. Кто имеет возможность, тот должен помогать финансово, оказывать гуманитарную помощь. И, конечно же, все мы сегодня должны поблагодарить наших защитников – бойцов ВСУ, терробороны. Восхищаемся их мужеством! Они – настоящие герои всей нации!

Мы – украинцы, мы никогда не сдадимся, не будем жить по чужим, насильственно насаждаемым правилам. Хочется, чтобы это все быстрее закончилось. Тогда мы снова построим наши города и будем жить мирной, счастливой жизнью", – цитирует Шевченко официальный сайт Шахтера.

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